Croatie: la condamnation des crimes du régime oustachi pronazi n’est pas unanime

Le 22 avril est le jour de commémoration des victimes du régime croate pronazi, personnes de différentes nationalités exterminées dans le camp de Jasenovac, connu comme l'« Auschwitz croate », mais la société croate reste divisée sur l'évaluation de ces crimes et beaucoup boycotteront la cérémonie officielle, a annoncé à Sputnik le militant croate des droits de l'Homme, Zarko Puhovski.

« A l'instar des Juifs, les Serbes et les Croates antifascistes boycottent la cérémonie à "l'Auschwitz croate". Tous reprochent notamment aux autorités d'avoir permis l'inauguration à Jasenovac d'une plaque commémorative frappée d'un slogan du régime oustachi pronazi qui dirigeait la Croatie durant la Seconde Guerre mondiale, "Za Dom Spremni" ["Prêts pour la patrie"] », a expliqué l'interlocuteur de l'agence.

Et de rappeler que cette plaque avait été installée l'année passée par les vétérans de la guerre de 1992-1995, membres des Forces de défense croates pro-oustachies.

Selon M. Puhovski, cette initiative a été vécue comme une provocation par les associations de victimes de l'« Auschwitz croate », alors que Zagreb n'y a réagi que par la formation d'une commission spéciale, en indiquant qu'il s'agissait d'un « problème délicat ».

« Une attitude "diplomatique" face aux tentatives de réhabiliter les crimes est inadmissible », a-t-il souligné, déplorant la passivité des autorités face à l'extrême droite pronazie.

Fin février, des dizaines de militants d'un parti d'extrême droite ont défilé dans le centre de Zagreb, entonnant le « Za dom spremni ».

Refusant la cérémonie officielle le 22 avril, les représentants de la minorité serbe assisteront à une « commémoration alternative » aux côtés des Juifs de Croatie et d'associations croates antifascistes. Environ 75 % des quelque 40 000 juifs de Croatie ont été assassinés sous le régime oustachi.

Les Serbes de Croatie représentent environ 4 % et les Juifs moins de 1 % des 4,2 millions d'habitants du pays.

