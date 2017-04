Assad: Washington permet aux terroristes délogés de Mossoul de passer en Syrie

Interviewé par Sputnik, le Président syrien Bachar el-Assad a signalé que le nombre exact de terroristes entrant en Syrie depuis l'Irak n'était pas déterminé, mais, selon des estimations basées sur les informations fournies par les habitants des régions concernées, il s'agissait de dizaines de milliers d'individus.

« Les États-Unis passent à l'offensive contre Daech à Mossoul, ils sont contre Daech, mais dans le même temps, ils soutiennent Daech et lui permettent de traverser la frontière [et d'accéder, ndlr] depuis l'Irak en Syrie. Cela signifie qu'ils ont aidé Daech à arriver à Deir ez-Zor et à saper les positions de l'armée syrienne qui défend Deir ez-Zor », a déclaré le Président syrien.

Selon Bachar el-Assad, Washington voudrait que Deir ez-Zor soit pris par Daech et il est probable que les Américains misent sur un scénario similaire à celui de Jarablos et d'autres régions : négocier avec Daech pour qu'il quitte Deir ez-Zor et ensuite annoncer la ville libérée pour y envoyer leurs protégés pour des attaques.

Les militaires irakiens et la coalition dirigée par Washington réalisent une opération visant à évincer les terroristes de la ville irakienne de Mossoul. En mars dernier, les forces gouvernementales ont annoncé que les terroristes à Mossoul étaient entièrement encerclés. Les forces irakiennes ont déclaré avoir pris deux tiers de Mossoul-Ouest sous leur contrôle.

