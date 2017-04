Une région italienne veut établir des communications maritimes avec la Crimée

Dans le cadre du Forum économique international de Yalta, Edoardo Rixi, élu de la région de la Ligurie, a déclaré que sa région envisageait de conclure un accord avec la Crimée portant sur des communications maritimes. D'après lui, cette question a déjà été négociée avec les autorités criméennes.

« Nous voudrions créer de nouveaux itinéraires de transferts via la mer Noire en mer Méditerranéenne afin d'éviter les itinéraires qui ont été touchés par les sanctions de l'Ukraine et de la Pologne », a-t-il déclaré.

M. Rixi a fait remarquer que la Crimée, entre autres, pouvait exporter des produits agricoles. Les Italiens sont prêts à partager des technologies dans le domaine des énergétiques alternatives, de l'élevage de poissons et d'huîtres et de la production de l'huile d'olive.

© Sputnik. Sergey Malgavko Plus de 50 représentants italiens attendus en Crimée

L'homme politique italien a souligné que les sanctions nuisaient gravement aux liens économiques de l'Europe et de la Russie.

« Surmonter les sanctions, reconnaître la Crimée, ce n'est pas seulement une nécessité pour la Russie, mais pour toute l'Europe. Nous croyons qu'il est très important de rétablir des relations économiques normales, parce que ces sanctions ont coûté à nos entreprises [ligures, ndlr] 130 millions d'euros l'année dernière », a-t-il déclaré.

En commentant la réaction de l'Ukraine sur le Forum économique international de Yalta, M. Rixi a déclaré qu'il était stupide d'avoir peur des menaces, lorsque ce sont les intérêts du peuple qui sont sur la table.

Le forum économique international de Yalta se tient entre le 20 et le 22 avril. 220 membres de 46 pays y assistent.

