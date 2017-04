Attaque d'une base militaire en Afghanistan: le bilan s'alourdit à 140 morts

Le bilan de l'attaque contre une base de l'armée afghane lancée vendredi par les talibans s'est alourdi à au moins 140 soldats tués, a-t-on appris samedi auprès de responsables locaux.

© AFP 2017 Thomas WATKINS Afghanistan: plus de 50 morts dans une attaque de Taliban contre une base militaire

Un grand nombre de militaires ont également été blessés et ce bilan est susceptible de s'alourdir à l'avenir, a prévenu un responsable des autorités à Mazar-i-Sharif, chef-lieu de la province de Balkh, dans le nord de l'Afghanistan, où s'est déroulée l'attaque, relate Reuters.

Les membres du commando taliban portaient des uniformes militaires. Ils ont frappé la base de Mazar-i-Sharif alors que des soldats sortaient d'une mosquée après la prière du vendredi.

Pour pénétrer dans le périmètre de la base, ils ont déclaré aux hommes en faction qu'ils transportaient des blessés et avaient besoin d'entrer d'urgence.

D'après les dernières informations disponibles, jusqu'à dix insurgés lourdement armés formaient le commando. Plusieurs assaillants ont été éliminés lors d es échanges de tirs.

© REUTERS/ U.S. Department of Defense Quatre commandants de Daech tués par la méga-bombe US en Afghanistan

Dans un communiqué publié samedi, Zabihullah Mujahid, porte-parole des talibans, a déclaré que cette attaque était un acte de représailles à la mort de plusieurs dirigeants du mouvement islamiste dans le nord du pays.

Des militaires étrangers sont basés à Mazar-i-Sharif, notamment des militaires allemands. Selon un porte-parole du commandement opérationnel allemand, aucun militaire allemand ne figure parmi les victimes.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».