Canaries: un ferry percute un quai (vidéo)

D'après le journal La Vanguardia, un ferry assurant la liaison Grande Canarie — Tenerife a heurté un quai alors qu'il quittait le port de Las Palmas.

Alors que le vaisseau sortait du port, une coupure d'électricité s'est produite à bord, rendant impossible de démarrer les moteurs. Le bateau a été porté jusqu'au quai par le courant.

Au moment de la collision, il y avait 140 personnes à bord. Certains passagers ont été légèrement blessés.

Suite à l'incident, le quai et le ferry ont été sérieusement endommagés. La police et les services d'urgence travaillent sur place.

