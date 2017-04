Violences en marge des manifestations contre le parti AfD en Allemagne

Ce week-end, la ville allemande de Cologne accueille le congrès du parti populiste AfD (Alternative für Deutschland). Selon la police, plus de 50 000 personnes ont pris part aux manifestations contre le parti dont le rassemblement se tient à l'hôtel Maritim, dans le centre de Cologne.

Accompagnés des sifflets et des chants de protestataires, les quelque 600 délégués d'Alternative pour l'Allemagne sont entrés dans l'hôtel sous très haute protection policière.

Des manifestants ont essayé de leur bloquer le passage, ce qui a conduit à des échauffourées avec les forces de l'ordre. Un policier qui escortait des membres du parti a été légèrement blessé au visage et un homme arrêté dans la foulée. Plus tard, un autre policier a été blessé. La police a dû arrêter les manifestants les plus violents.

Les premières arrestations:

La réunion de l'AfD vise à résorber la fracture entre les « réalistes » du parti voulant rompre avec les discours réputés d'extrême-droite, et les tenants d'une ligne plus dure, habitués aux dérapages verbaux, notamment racistes, explique l'AFP.

