Australie: Washington contraint et forcé d'honorer l'accord sur les réfugiés

Le vice-président américain Michael Pence a annoncé que son pays honorerait l'accord de réadmission de réfugiés installés en Australie, relate la chaîne de télévision ABC.

« Le président Trump a dit clairement que nous honorerons cet accord, ce qui ne signifie pas que nous l'admirions », a déclaré M. Pence au terme de négociations avec le premier ministre australien Malcolm Turnbull à Sydney.

Il a néanmoins précisé que la réadmission de ces réfugiés se ferait sous réserve de nouvelles mesures mises en œuvre par les États-Unis dans ce domaine.

© AP Photo/ Jae C. Hong Trump révisera l’accord sur les migrants avec l’Australie

En vertu d'un accord signé l'année dernière par Barack Obama, les États-Unis doivent accueillir jusqu'à 1.250 demandeurs d'asile vivant actuellement dans des camps du Pacifique sud, sur l'île de Nauru ainsi que sur celle de Manus, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les migrants, venant pour la plupart du Sri Lanka, d'Iran, d'Irak, d'Afghanistan ou du Vietnam, y restent détenus pendant que leur demande d'asile est étudiée. En échange, l'Australie a accepté d'accueillir des réfugiés du Salvador, du Guatemala et du Honduras.

Auparavant, le chef de la Maison-Blanche Donald Trump avait vigoureusement critiqué le document, le qualifiant de « bête » et promettant de revoir ses conditions.

