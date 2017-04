Aide humanitaire: la Russie n’abandonne pas les Syriens!

Les soldats russes ont remis à 3 500 habitants des provinces syriennes d'Alep, de Deraa et de Soueïda 6,1 tonnes d'aide humanitaire. Plus de 1,5 tonne de fret a été livrée dans la province de Hama.

En outre, l'aviation russe a acheminé dans les environs de Deir ez-Zor 21 tonnes d'aide alimentaire remise aux autorités syriennes par l'Onu, annonce dans un communiqué

le Centre russe pour la réconciliation des parties belligérantes en Syrie.

« L'aide humanitaire en provenance de Russie aide beaucoup ma famille », a commenté une habitante de Hama.

L'aide humanitaire comprend notamment du riz, du sucre, du thé, de la farine et des conserves de viande.

Des médecins militaires russes se sont en outre rendus dans la ville syrienne de Salamyeh. Ils ont accordé de l'aide médicale aux Syriens et leur ont distribué des médicaments.

