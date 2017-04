Base iranienne en Syrie: Israël pas convaincu par les arguments de Moscou

Bien que le vice-commandant du Corps des Gardiens de la révolution islamique Rasul Sanai Rad ait démenti les rapports sur le possible déploiement d'une base militaire iranienne sur le territoire syrien, ce sujet continue d'hanter l'État hébreu. Dans une interview accordée à la chaîne de télévision Fox News, le chef du gouvernement israélien a de nouveau évoqué la question :

« Ils [les Iraniens, ndlr] sont venus en Syrie et ils ont tenté d'y mettre en place une base navale sur le littoral de la mer Méditerranée. Pouvez-vous imaginer les submersibles iraniens en Méditerranée? […]. Est-ce que vous voulez que les Iraniens y soient présents? Nous ne le voulons pas », a déclaré M. Netanyahu.

« J'ai dit au président Poutine qu'il ne s'agissait pas de la meilleure idée. J'ai dit que cela ne correspondait aux intérêts d'aucun pays, Russie comprise. Et je n'ai pas entendu d'arguments convaincants », a fait savoir le premier ministre israélien.

Benjamin Netanyahu s'est rendu à Moscou en mars dernier. Selon la partie israélienne, la visite était destinée notamment à contrer les tentatives de Téhéran de renforcer sa présence en Syrie dans le contexte du règlement de la crise qui ravage ce pays.

