Des terroristes de Daech neutralisés au Liban

Une unité spéciale des forces armées libanaises a capturé un groupe de dix terroristes de Daech, un des leaders responsable de l'exécution de prisonniers libanais a été abattu, relate la chaîne Al Mayadeen citant une source au sein des services de sécurité.

D'après la chaîne, l'opération spéciale se déroulait en banlieue de la ville d'Ersal, à proximité de la frontière syrienne.

Les terroristes ont opposé une résistance, suite à quoi des combats ont commencé. Plusieurs terroristes ont été tués. Parmi les malfaiteurs arrêtés figurent des responsables de la contrebande d'armes, des artificiers, ainsi que les organisateurs d'attaques contre des points de contrôle et des patrouilles de l'armée libanaise.

Ces trois dernières années, Ersal est une des agglomérations les plus instables du Liban. La ville frontalière est devenue une cible des terroristes qui essaient de convertir cette région en plateforme pour la contrebande d'armes et l'acheminement des islamistes vers et depuis la Syrie.

L'armée libanaise et les combattants du groupe islamiste chiite Hezbollah détectent régulièrement des déplacements de terroristes dans les montagnes et procèdent à des frappes d'artillerie préventives pour bloquer leurs tentatives de pénétrer sur le territoire du Liban.

