La Russie pourrait livrer à la Syrie des systèmes de DCA à titre prioritaire

Vendredi dernier, le président syrien Bachar el-Assad a confié à Sputnik que Damas était intéressé par des systèmes sol-air de dernière génération et que les négociations concrètes entre les ministères de la Défense russe et syriens sur ces systèmes faisaient « partie des relations quotidiennes ». Le dirigeant syrien a précisé que plus de la moitié des systèmes de DCA du pays avaient été détruits par les terroristes.

« Les quantités nécessaires (de systèmes de défense aérienne) pourrait être livrées à titre prioritaire et cela ne demanderait pas un effort supplémentaire de la part de l'industrie de la défense », a dit le sénateur.

© Sputnik. Photo: Mihail Mokrushin Un système de DCA unifié lancé en Syrie

Selon lui, si une décision est prise, de telles fournitures « n'auront rien d'extraordinaire car la Syrie se trouve en état de guerre contre les terroristes et la Russie l'aide à mener la lutte contre le terrorisme ».

« Cela ne transgressera pas les normes du droit international et du Conseil de sécurité de l'Onu parce que les systèmes de défense aérienne sont une arme défensive et non offensive », a-t-il souligné.

