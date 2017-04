Deux djihadistes d'une cellule dormante de Daech éliminés en Russie

Vendredi soir, des membres des forces de sécurité russes ont éliminé deux djihadistes se déplaçant dans une voiture dans la région russe de Stavropol (sud), a annoncé le Comité national antiterroriste (NAK). Selon un communiqué de presse du NAK, l'un des terroristes abattus était arrivé en Russie après avoir suivi une formation dans des camps de Daech en vue d'assassiner des personnalités religieuses.

« Les personnes se trouvant à l'intérieur de la voiture ont ouvert le feu et tenté de fuir avant d'être abattues par les tirs de riposte », lit-on dans le document. Aucun civil ni membre des forces de l'ordre n'a été blessé dans l'affrontement.

Plus tôt dans la semaine, les services spéciaux russes avaient annoncé avoir éliminé deux terroristes originaires d'Asie centrale soupçonnés de préparer des attentats en Russie. Ils ont été abattus lors d'une tentative d'arrestation dans la ville touristique de Vladimir, située à 200 kilomètres à l'est de Moscou.

Cette opération est intervenue deux semaines après l'attentat dans le métro de Saint-Pétersbourg, le 3 avril, qui a fait 16 morts. L'auteur présumé de l'attaque, Akbarjon Djalilov, était originaire du Kirghizstan.

