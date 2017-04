Ivanka Trump embauche des ex-fonctionnaires de l’administration Bush

Ivanka Trump, qui occupe non officiellement le poste de conseiller de son père, recrute son équipe en engageant des membres de l'administration du 43e Président des États-Unis, George W. Bush, annonce le Business Standard.

© AFP 2017 JIM WATSON Ivanka Trump vend une image positive des USA en Chine

Outre son proche conseiller Dina Powell, secrétaire des Affaires éducatives et culturelles sous M. Bush, la fille aînée de Donald Trump a embauché Margaret Spellings, secrétaire américaine de l'Éducation.

Un autre membre de l'équipe d'Ivanka sera Julie Radford, recrutée en février par Mme Powell, précise le journal.

Ivanka Trump participe activement à la vie de la nouvelle administration américaine, sans toutefois occuper de position officielle. Plus tôt, le site Politico a relaté que la fille du président américain avait obtenu un bureau personnel dans l'aile ouest de la Maison-Blanche et un accès à des informations classifiées.

