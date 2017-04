L'UE ou le Royaume-Uni, sur qui Washington arrêtera-t-il son choix après le Brexit?

Il parait que les États-Unis préfèreraient conclure d'abord un accord de libre-échange avec l'Union européenne, le Royaume-Uni ne suivra qu'après, écrit le quotidien britannique Times, se référant à des sources à Washington.

Le Président américain Donald Trump a adouci son attitude envers l'Union européenne après que les tentatives de dialogue avec des pays de l'UE aient plus ou moins échouées, écrit le journal.

« Donald Trump a demandé 10 fois [à Angela Merkel, ndlr] s'il était possible de mener un dialogue sur un accord commercial avec l'Allemagne. À chaque fois, elle lui répondait qu'il ne pouvait pas conclure un accord avec l'Allemagne seule mais avec l'UE », écrit la source, se référant à un responsable politique allemand. « Lorsqu'on le lui a refusé pour la onzième fois, Trump a fini par comprendre l'allusion », a-t-il ajouté.

S'ajoute à ceci le fait que la chancelière allemande Angela Merkel a assuré en mars dernier l'hôte de la Maison-Blanche que les pourparlers sur un accord de libre-échange avec l'UE serraient « plus faciles qu'il ne le croyait », précise en outre le Times. Ceci a aidé l'administration Trump à réaliser qu'un accord avec l'Union européenne était plus intéressant pour les États-Unis qu'un avec le Royaume-Uni après sa sortie de l'UE.

© REUTERS/ Jon Nazca Le Brexit vu par les pays européens

Comme le rappelle le journal, le chef de la diplomatie britannique Boris Johnson avait plus tôt déclaré que le Royaume-Uni serait le premier à conclure un accord avec Washington. Il convient toutefois de mentionner que ces propos vont à l'encontre de ceux de Barack Obama il y a un an. L'ex-Président américain avait alors suggéré qu'en cas de sortie de l'UE, Londres se retrouverait en « queue de file d'attente ».

