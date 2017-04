Des terroristes pilonnent Damas, au moins deux blessés

Des extrémistes ont pilonné ce samedi la capitale syrienne aux mortiers, blessant deux personnes et causant des dégâts matériels, annonce la télévision locale.

إصابة شخصين بجروح من جراء سقوط قذيفتي هاون أطلقهما إرهابيون على منطقة ركن الدين بدمشق

2017-04-22



أُصيب شخصان… https://t.co/OqDcD9qzhD — Syrian RTV Channels (@SyrianRTV) 22 апреля 2017 г.

​« À Damas, les terroristes ont tiré des obus de mortier sur le quartier de Roukn Al-Dine. Deux personnes ont été blessées, des dégâts matériels ont été causés », a indiqué la source.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».