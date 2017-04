Deir ez-Zor, nouvelle capitale de Daech en Syrie

« Suite à l'augmentation des frappes aériennes et de la pression exercée de trois côtés par les forces syriennes soutenues par les États-Unis, Daech a déplacé sa soi-disant capitale de Raqqa », a annoncé la chaîne américaine Fox News, se référant à ses sources au sein du ministère de la Défense.

La nouvelle « capitale » du groupe terroriste, Deir ez-Zor, est située à 140 km au sud-est de Raqqa.

© AFP 2017 Nazeer al-Khatib Deir ez-Zor, bientôt nouvelle «capitale» de Daech

Ces deux derniers mois, les États-Unis ont observé par le biais de leurs drones l'exode de Raqqa de « fonctionnaires » et d' « administrateurs » de Daech. Des officiels américains parlent d'une « bataille imminente pour Raqqa, mais le gouvernement de Daech n'y est plus ».

Dans cette bataille de Raqqa, les États-Unis comptent sur l'aide des Kurdes syriens.

