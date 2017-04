Un buste de Franklin Roosevelt installé à Yalta en Crimée

Un buste du 32e Président américain, qui a visité la Crimée pour rencontrer les Alliés en février 1945, a été inauguré le samedi 22 avril dans une rue de Yalta qui porte le nom de M. Roosevelt.

Le sculpteur Konstantin Kochkine de la ville de Sébastopol a créé un monument il y a plus d'un demi-siècle. Il a offert le buste au Palais de Livadia, où les dirigeants de l'URSS, des États-Unis et du Royaume-Uni se sont rencontrés.

Cette œuvre d'art a été conservée dans la réserve du palais jusqu'en 2005, où elle a été donnée à l'hôtel Bristol pour son petit musée consacré au Président américain.

C'est déjà le deuxième monument en Crimée représentant M. Roosevelt. Il y a deux ans, une statue en bronze de 10 tonnes consacrée aux dirigeants des Trois Grands, Joseph Staline, Franklin Roosevelt et Winston Churchill, a été installée près du palais.

​La conférence historique de Yalta a eu lieu en Crimée du 4 au 11 février 1945. Lors de cette réunion, les Alliés ont discuté de l'ordre mondial de l'après-guerre.

