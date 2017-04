Un militaire russe assassiné en Arménie

Le corps inanimé d'un soldat russe a été découvert samedi à Gumri, ville arménienne située à 126 km au nord d'Erevan et abritant la 102e base militaire russe, a fait savoir le parquet général de ce pays caucasien.

« Le corps d'un soldat de la 102ème base militaire russe, né en 1996, a été retrouvé près du magasin Argo, rue des Boulevards à Gumri », a fait savoir la source, précisant que la victime présentait des blessures au cou infligées par une arme tranchante.

Le procureur Karen Gabrielian a indiqué dans un commentaire à Sputnik que le militaire assassiné serait Dmitri Lapaïev, soldat engagé sous contrat et auparavant porté disparu.

Une procédure pénale a été engagée, informe le parquet général, précisant qu'un suspect avait déjà été interpellé.

Les informations sur la mort d'un militaire russe engagé sous contrat ont en outre été confirmées par la Région militaire russe du Sud. Selon le service de presse de cette dernière, le meurtre aurait eu lieu dans le cadre d’une bagarre.

