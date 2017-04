Une copie de la Déclaration d’indépendance US retrouvée en… Grande-Bretagne

Alors que la première copie de la Déclaration d'indépendance des États-Unis est minutieusement gardée dans les archives nationales de Washington, les scientifiques de l'Université Harvard ont déclaré avoir retrouvé sa deuxième copie dans une archive nationale de Chichester, une ville du sud de l'Angleterre, au Royaume-Uni.

​Ainsi, selon Emily Sneff et Danielle Allen, cette copie aurait été réalisée à New York ou à Philadelphie en 1780 et aurait initialement appartenu à Charles Gordon-Lennox, troisième duc de Richmond.

À la différence de la copie se trouvant aux États-Unis, celle-ci n'est pas subdivisée en États, a relaté ce samedi l'agence Associated Press

La Déclaration unanime des treize États unis d'Amérique est un texte politique par lequel les 13 colonies britanniques d'Amérique du Nord ont fait sécession de la Grande-Bretagne le 4 juillet 1776, pour former les « États unis d'Amérique ». L'original de la déclaration fait partie du patrimoine des États-Unis. Il est conservé dans une archive nationale, caché dans une capsule remplie de gaz inerte, conçue de verre pare-balles. La journée, l'original est exposé au vu de tout le monde dans une salle d'archive tandis que la nuit il est placé sous haute surveillance dans un sous-sol protégé.

