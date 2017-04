We know why you fly: un employé d’American Airlines licencié pour avoir frappé une femme

L'incident s'est produit à bord d'un avion volant de San Francisco à Dallas appartenant à la compagnie aérienne American Airlines. Un steward a pris une poussette avant de frapper une femme portant dans ses bras son bébé.

La fin de la scène qui a suivi cette agression inattendue a été filmée par un autre passager qui l'a par la suite partagée sur sa page Facebook.

« Mon Dieu, lors de l'embarquement pour mon vol, un steward a pris la poussette des mains d'une dame et l'a frappée. C'est à peine si le bébé n'a pas été touché », a-t-il également commenté.

L'ambiance dans l'avion est devenue électrique lorsqu'un autre passager a pris la défense de la victime.

« Hey, mec, essaie de répéter la même chose avec moi et tu vas te retrouver par terre », a fustigé le défenseur en colère tandis que l'agresseur lui suggérait de ne pas se mêler de l'affaire dont il ignorait les circonstances.

La compagnie aérienne, selon les informations de la chaîne de télévision ABC, a annoncé avoir ouvert l'enquête. Selon la représentante d'American Airlines, la cause de l'incident serait une discussion portant sur la possibilité d'embarquer la poussette dans la cabine.

« Nous présentons nos sincères excuses à l'intéressée et sa famille ainsi qu'à tous les passagers marqués par cet incident », a annoncé American Airlines, citée par ABC, soulignant que suite à cet esclandre, la famille de la victime avait été placée en business classe.

