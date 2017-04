Les USA prêts à aider le Mexique à détruire les plantations de pavot

Les États-Unis sont prêts à épauler le Mexique dans sa lutte contre les plantations de pavot, a déclaré dans une interview à l'agence Reuters William Brownfield, assistant du secrétaire d'État chargé de la lutte contre le trafic de drogue.

Selon ce dernier, les États-Unis pourraient financer la formation de spécialistes ainsi que payer des hélicoptères et d'autres moyens de transport et équipements nécessaires aux opérations de lutte contre le pavot.

Comme le précise le rédacteur du bureau américain de la BBC Leonardo Rocha, la production du pavot à opium a triplé au Mexique depuis 2012. Sur cette période, l'héroïne et d'autres stupéfiants à base d'opium ont emporté la vie de dizaines de milliers de personnes aux États-Unis.

La déclaration de William Brownfield à Reuters intervient au moment où les tensions entre les deux pays sont montées d'un cran suite à la décision du Président américain de construire un mur à la frontière américano-mexicaine et de le faire payer à Mexico. Le Président de ce pays latino-américain, Enrique Pena Nieto, a déjà déclaré que le Mexique ne croyait pas aux murs et n'avait pas l'intention de dépenser le moindre centime pour sa construction.

