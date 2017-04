En Allemagne, il y a plus de 100 terroristes potentiels à expulser

Environ 100 réfugiés, considérés par les services de sécurité allemands comme potentiellement dangereux, devraient être expulsés du pays, informe le Frankfurter Allgemeine Zeitung, faisant référence à des sources informées.

Le journal ajoute qu'environ 30 % de ces réfugiés sont d'origine turque.

Au total, le ministère allemand de l'Intérieur suit actuellement 950 suspects qui présentent une « menace islamique », ainsi que des « personnes affiliées » qui sont aussi qualifiées de dangereuses.

Cependant, les autorités allemandes peuvent expulser seulement une centaine de personnes, puisque les deux tiers des suspects sont des citoyens allemands, et les autres sont entrés dans le pays légalement.

Depuis le début de l'année, l'Allemagne a expulsé 13 islamistes potentiellement dangereux, dont la plupart étaient des citoyens tunisiens, comme Anis Amri, qui a commis un attentat en décembre dernier sur le marché de Noël à Berlin.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».