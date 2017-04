La Marine russe peut contrôler la situation dans l'Océan mondial

La Russie dispose de tous les moyens nécessaires pour surveiller la situation dans n'importe quel coin de l'Océan mondial, a déclaré samedi à la chaîne Rossiya 1 le commandant en chef de la Marine militaire russe, Vladimir Korolev.

« La Marine militaire a tout pour contrôler la situation dans n'importe quelle zone de l'Océan mondial », a-t-il déclaré répondant à une question visant à savoir si la Russie suivait les exercices en mer des États-Unis.

© Sputnik. Ilya Pitalev La Corée du Nord est prête à une guerre totale en cas d’agression des USA

Plus tôt, le vice-Président américain Mike Pence avait déclaré qu'un groupe aéronaval américain, conduit par le porte-avions USS Carl Vinson, avait été dépêché en mer du Japon. Cette semaine, on a appris qu'il passerait près d'un mois près des côtes nord-coréennes. En outre, les États-Unis ont envoyé leur destroyer USS Stethem en mer de Chine méridionale. Washington a augmenté le nombre de ses navires militaires dans la région pour mettre en garde Pyongyang contre d'éventuels tests nucléaires ou tirs de missiles.

