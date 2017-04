Des congressistes veulent que Trump explicite la stratégie US en Syrie

Des membres du Congrès américain se sont adressés au Président Donald Trump, lui demandant de faire la lumière sur la stratégie de son administration en Syrie. Ainsi, les Démocrates Ruben Gallego et Brendan Boyle ont adressé une lettre ad hoc à l'hôte de la Maison-Blanche, jugeant que Washington n'avait pas d'idée claire sur les objectifs des États-Unis en Syrie.

« Compte tenu de l'implication grandissante des États-Unis dans le conflit syrien, nous vous demandons d'expliciter l'aspect fondamental de la stratégie américaine en Syrie : votre administration, envisage-t-elle de continuer à insister sur le départ du Président Assad ? », écrivent-ils dans leur lettre.

Les députés doutent que les États-Unis disposent d'une stratégie claire en Syrie.

« Nous sommes déroutés par le fait que les personnalités clé de votre administration ont publiquement énoncé des opinions contradictoires sur cette question de principe. Ceci nous laisse croire en l'absence d'une stratégie unique sur la résolution des objectifs des États-Unis en Syrie ou au moins d'une vision claire de ces objectifs », soulignent-ils dans leur missive.

Or, compte tenu de l'absence de position unique sur une question aussi importante, l'ordre d'effectuer des frappes de missiles sur la Syrie n'était pas bien planifié et ses conséquences potentielles n'étaient pas bien évaluées, estiment les auteurs de la lettre.

Suite à l'attaque chimique du 4 avril à Khan Cheikhoun, attribuée par les pays occidentaux aux forces armées syriennes, le Président américain Donald Trump a ordonné une frappe ciblée contre la base aérienne syrienne de Shayrat. Vendredi 7 avril au matin, 59 missiles de croisière Tomahawk ont été tirés par les navires américains USS Porter et USS Ross, qui croisent en Méditerranée, faisant selon la partie syrienne des victimes aussi bien parmi les militaires que parmi les civils, dont quatre enfants, et causant d'importantes destructions.

En outre, imputant à Damas l'attaque chimique dont l'origine reste controversée en l'absence d'une enquête impartiale de l'OIAC, selon Moscou, l'ambassadrice des États-Unis auprès de l'Onu Nikki Haley a déclaré au lendemain des frappes américaines sur la Syrie qu'aucune possibilité de règlement politique n'existait en Syrie tant qu'Assad est au pouvoir.

Et pourtant, une dizaine de jours avant cette déclaration, Nikki Haley avait fait entendre que le départ de Bachar el-Assad ne faisait plus partie des priorités des États-Unis en Syrie.

