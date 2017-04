Pyongyang frappera l’Australie en cas d’alignement sur la politique US

Pyongyang a menacé d'effectuer une frappe nucléaire contre l'Australie si le pays ne modifie pas sa ligne politique par rapport à la Corée du Nord.

« Le gouvernement australien actuel suit aveuglement et ardemment la ligne des Etats-Unis. Si l'Australie persiste à suivre les Etats-Unis dans leurs actions visant à isoler et à réprimer la Corée du Nord, cela deviendra un acte suicidaire car cela inclura ce pays dans la zone de frappe nucléaire des forces stratégiques de la Corée du Nord », annonce la chaîne de télévision ABC se référant à un représentant du ministère nord-coréen des Affaires étrangères.

Ce discours intervient en réponse à une récente déclaration de la ministre australienne des Affaires étrangères, Julie Bishop, qui a dit que le programme nucléaire nord-coréen était une « grave menace » pour l'Australie. Elle n'a pas également exclu la probabilité d'une frappe contre son pays.

© Sputnik. Ilya Pitalev Pyongyang promet à Washington une guerre pour la réunification de la Corée

Ces derniers temps, les tensions entre la Corée du Nord et les États-Unis sont montées d'un cran à cause des essais de missiles de l'armée nord-coréenne et des soupçons sur un nouvel essai nucléaire de Pyongyang.

Précédemment, le Conseil de sécurité nationale américain avait présenté au Président Donald Trump un rapport sur les réactions possibles des États-Unis à la menace nucléaire émanant de Pyongyang comprenant, entre autres, la possibilité d'un déploiement de l'arme nucléaire en Corée du Sud.

