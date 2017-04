Trump revient sur l’affaire de la poignée de main avec Merkel

Dans une interview avec Associated Press, le Président Donald Trump a évoqué l'incident survenu lors d'une rencontre avec la chancelière allemande Angela Merkel.

« À ce moment-là, quelqu'un aurait crié: "Serrez lui la main, serrez lui la main", mais je ne l'ai pas entendu. Vous savez, nous étions en compagnie l'un de l'autre depuis longtemps, et j'avais déjà serré sa main quatre fois », a déclaré M. Trump.

© AP Photo/ Evan Vucci

Le Président américain a noté la « compréhension incroyable » qu'il a établie avec la chancelière allemande malgré leurs divergences concernant les contributions à l'Otan et l'immigration.

« Les gens me remercient d'avoir établi d'excellentes relations avec tous les dirigeants, y compris al-Sissi (le président égyptien) », a-t-il ajouté.

La rencontre entre les dirigeants américain et allemand a eu lieu à la Maison-Blanche le 17 mars dernier. Suite aux négociations, Donald Trump et Angela Merkel ont pris la pose pour une séance photos dans le Bureau ovale. Les reporters leur ont demandé de se serrer la main, mais M. Trump a laissé la demande sans réponse.

La Maison-Blanche a expliqué plus tard que c'était un malentendu, mais de nombreux médias ont conclu que le Président avait ignoré délibérément la chancelière. Suite à l'incident, Donald Trump a précisé qu'il avait serré « environ cinq fois » la main de Mme Merkel, et qu'il n'avait pas entendu la demande des journalistes concernant autre poignée de main.

