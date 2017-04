L'armée syrienne s'empare d'un important bastion terroriste

​

Les soldats de l’armée gouvernementale syrienne soutenus par leurs alliés ont délogé dimanche les terroristes de la localité de Halfa, dans le nord de la province syrienne de Hama (ouest du pays). Halfa était notamment un important bastion des terroristes du Front al-Nosra.

« Aujourd'hui, l'armée syrienne a chassé les terroristes de la localité de Halfa, Khalphaya, Az-Zuvar, Zalina et Btash, dans le nord de la province de Hama », a annoncé à Sputnik une source proche du dossier.

© AP Photo/ Hassan Ammar L'armée syrienne reprend deux hauteurs stratégiques dans la province de Hama

La source a ajouté que les troupes gouvernementales étaient en train d’avancer vers les frontières des provinces de Lattaquié et d’Idlib. Pris au dépourvu par cette percée, les djihadistes battent massivement en retraite.

Les spécialistes syriens ont d’ores et déjà commencé à inspecter les territoires libérés à la recherche d'éventuels engins explosifs cachés.

