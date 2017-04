Pamela Anderson appelle la France à accueillir Assange

L'ex-pin-up d'Alerte à Malibu Pamela Anderson, qui a à plusieurs reprises rendu visite à Julian Assange à l'ambassade d'Équateur à Londres, invite la France à octroyer l'asile au lanceur d'alerte. Dans un entretien accordé au JDD, Mme Anderson le qualifie de « superprof » qui mène un combat « très romantique ».

« Au côté de Julian, c'est un combat très romantique et je l'aime pour cette raison : il tente de libérer le monde en l'éduquant », indique-t-elle.

© AP Photo/ Evan Agostini/Invision Pamela Anderson demande aux candidats français de se prononcer sur un sujet sensible

Selon la star hollywoodienne, les accusations de viol portées à l'encontre du lanceur d'alertes par la justice suédoise sont « purement diffamatoires » et relèvent d'une « manigance politique ».

« Julian a exposé les noms de gens très puissants qui ne reculeront devant rien pour le discréditer. Il a besoin d'une protection, et la France serait le meilleur endroit. Lui aussi, il est un réfugié », conclut Mme Anderson.

Le fondateur du projet WikiLeaks vit reclus dans l'ambassade équatorienne à Londres depuis qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Outre l'affaire de viol en Suède, il est également poursuivi aux États-Unis pour avoir divulgué plus de 250 000 documents classifiés.

