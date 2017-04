MH370: une nouvelle zone de recherche déterminée

L'épave du vol MH370 de Malaysia Airlines se trouve probablement au nord d'une zone de 120 000 kilomètres carrés où les recherches ont été abandonnées en janvier, selon une nouvelle analyse du Bureau australien de la sécurité des transports (CSIRO) citée par The Independent

Le journal indique que le Bureau a effectué une nouvelle étude en lançant à la dérive un véritable flaperon de Boeing 777 identique à celui disparu avec 239 personnes à son bord lors d'un vol entre Kuala Lumpur et Pékin. Un flaperon provenant du vol MH370 avait été retrouvé dans l'océan Indien en juillet 2015, mais toutes les analyses effectuées depuis lors avaient utilisé des répliques.

© AP Photo/ Lucas Marie MH370: le fragment d'aile découvert à La Réunion appartient bien au Boeing disparu

Pourtant, le véritable flaperon a dérivé plus rapidement et plus à gauche que les copies. De ce fait, les analystes ont conclu que l'avion disparu se trouverait dans un secteur de 25 000 kilomètres carrés situé au nord de la zone où les recherches initiales avaient pris fin en janvier.

La Malaisie, la Chine et l'Australie s'étaient alors mises d'accord pour interrompre les recherches en attendant que des indices plus précis concernant l'emplacement de l'épave n'émergent, rappelle le journal britannique.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »