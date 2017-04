Unification Albanie-Kosovo, une menace pour la paix en Europe

© AFP 2017 ARMEND NIMANI Kosovo: une "zone grise" qui fabrique des terroristes

Plus tôt dans la semaine, le Premier ministre albanais Edi Rama a déclaré, dans un entretien accordé au magazine américain Politico, que son pays pourrait rattacher l'ex-province serbe du Kosovo si la question de l'adhésion de l'Albanie à l'Union européenne était mise de côté.

En réaction à ces propos, le ministre serbe du Travail Aleksandar Vulin a estimé que l'UE et l'Otan devaient dénoncer de telles déclarations en vue de prévenir l'éclatement d'une nouvelle guerre dans les Balkans. Selon lui, un éventuel conflit dans cette région turbulente serait susceptible d'impliquer également la Macédoine et le Monténégro, pays qui abritent d'importantes communautés albanaises.

Placée sous administration de l'Onu en 1999, la province du Kosovo, historiquement serbe mais peuplée majoritairement d'Albanais, a proclamé son indépendance vis-à-vis de Belgrade en 2008. Ce statut n'est cependant pas reconnu par 35 pays, dont la Russie, la Chine ou l'Espagne.

En vertu de la constitution serbe, le territoire kosovar fait partie de la République de Serbie, bien que Belgrade n'en ait plus le contrôle.

