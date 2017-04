La Corée du Nord menace de couler un porte-avions américain

Pyongyang continue à jouer des muscles et menace de couler un porte-avions américain, communique Reuters se référant au quotidien du Parti des travailleurs de Corée, Rodong Sinmun.

« Nos forces révolutionnaires sont aptes au combat pour couler le porte-avions américain à propulsion nucléaire en une seule frappe », affirme le quotidien

Comparant le navire de guerre à un « gros animal », le journal ajoute que sa destruction servirait « d'exemple pour montrer notre force militaire ».

Au lendemain d'un tir de missile nord-coréen début avril, les militaires américains ont annoncé qu'un groupe aéronaval conduit par le porte-avions Carl Vinson avait mis le cap sur la péninsule coréenne. Samedi 22 avril le vice-président américain Mike Pence a déclaré que le groupe entrerait en mer du Japon avant la fin avril. Selon les militaires américains, le Carl Vinson restera au large du littoral nord-coréen pendant environ un mois.

Le navire embarque environ 70 avions et hélicoptères de combat, dont 24 avions multi-rôle F/A18, dix ravitailleurs, dix avions anti-sous-marins S-3A, six hélicoptères de lutte anti-sous-marine SH-3H, quatre avions de guerre électronique EA-6B et quatre avions de surveillance aérienne E-2.

Outre le Carl Vinson, le groupe naval américain comprend le croiseur Lake Champlain et les destroyers Michael Murphy et Wayne E. Meyer dotés du système avancé anti-missile Aegis.

