Les Kurdes annoncent avoir encerclé Raqqa, le fief de Daech en Syrie

Les Forces démocratiques syriennes (FDS) composées principalement d'unités kurdes se sont emparées de toutes les routes stratégiques menant à Raqqa, le fief du groupe terroriste Daech en Syrie, a annoncé dimanche Cinhan Sex Ehmed, porte-parole des FDS.

« Nous avons coupé toutes les voies de ravitaillement stratégiques de Daech. Nous avons coupé ses liens avec l'Irak, libérant la route menant à Deir ez-Zor, et avons pris le contrôle de la partie est de la province de Raqqa. Notre avancée vers la ville de Tabqa a permis de couper les routes Raqqa-Tabqa et Raqqa-Damas », a indiqué la porte-parole des FDS, Cihan Sex Ehmed, cité par l'agence kurde Firat.

Les FDS poursuivent leur offensive dans le nord de la province de Raqqa.

« À présent, Daech ne peut recevoir ni renforts ni munitions. Ils sont assiégés à Raqqa », a ajouté la porte-parole.

Selon elle, les terroristes de Daech se retirent vers Raqqa et se préparent à mener des combat de rue. Les Kurdes, pour leur part, continuent leur offensive.

