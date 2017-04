Présidentielle 2017: bain de foule pour Mélenchon, discrétion pour Le Pen

Au moment où l'avenir de la France se joue dans les bureaux de vote, rien n'échappe à l'œil des caméras qui filment la façon de se présenter des candidats à la présidentielle.

Ainsi, les journalistes de Sputnik, présents sur place, vous proposent de voir comment la présidente du Front national et le dirigeant de La France insoumise sont venus ce matin pour glisser leurs bulletins dans les urnes.

On peut ainsi découvrir Jean-Luc Mélenchon, tout sourire, lors de son arrivée vers midi dans son bureau de vote du Xe arrondissement de Paris: des poignées de main à droite et à gauche, des selfies avec les électeurs, les caméras de la presse tournant sans interruption. Finalement, le candidat à l'Élysée, après ce bain de foule, est parti accomplir son devoir de citoyen dans l'isoloir.

Premier tour: le taux de participation à 17h00 en baisse par rapport à 2012

Une image toute différente a été proposée aux électeurs qui se sont rendus à Hénin-Beaumont dans le département du Pas-de-Calais. Marine Le Pen a voté à 11h précises au bureau installé dans l'école Jean-Jacques Rousseau. Après avoir salué ceux qui étaient présents dans la salle, la présidente du FN s'est dirigée discrètement vers l'isoloir pour glisser son bulletin de vote dans l'enveloppe.

Quelque 47 millions de Français sont appelés à voter ce dimanche lors du premier tour de l'élection présidentielle française de 2017.

Près de 66 500 bureaux sont ouverts de 8h à 19h dans la plupart des communes, contre 18h lors de la présidentielle précédente. Ils resteront accessibles jusqu'à 20h dans certaines grandes villes, notamment à Paris.

