Membre de l’OSCE tué en Ukraine: Moscou n'exclue pas une volonté de torpiller le règlement

Les circonstances de l’incident qui s’est produit ce dimanche dans l’est de l’Ukraine, où un membre de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a été tué dans l'explosion d'une mine au passage de sa patrouille, pointent la possibilité d’une provocation ayant pour objectif de saper le règlement dans le Donbass, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères.

« Les circonstances de ce qui s’est passé montrent une forte possibilité d’une provocation ciblée sur le torpillage du processus de règlement du conflit dans le Donbass. Il est évident que ce genre d’incident et l’escalade des tensions jouent la carte de ceux qui ne sont pas intéressés par la mise en place des clauses politiques, économiques et humanitaires du paquet de mesures de Minsk », explique la diplomatie russe dans un communiqué publié sur son site Web.

Et de souligner que Moscou était profondément irrité par cet acte cynique ayant conduit au décès d’une personne et visant les observateurs internationaux qui agissent au nom de la paix.

« Nous exhortons à mener une enquête méticuleuse et équitable et d’en faire répondre les coupables », indique la diplomatie dans son communiqué.

Le ministère ajoute par ailleurs que l’incident prouve la nécessité d’assurer la sécurité des observateurs de l’OSCE.

« Nous appelons de nouveau à intensifier les négociations directes entre les parties en conflit — Kiev, Donetsk et Lougansk – dans le cadre du groupe de contact et ce dans le but de l’application exhaustive du paquet de mesures qui est une base du règlement sans altérnative dans le Donbass », précise le communiqué.

L'OSCE a annoncé dimanche qu'un de ses membres avait été tué et deux autres blessés dans l'explosion d'une mine au passage d'une patrouille dans l'est de l'Ukraine.

