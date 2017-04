Trump, le Président US le moins populaire depuis 1945

Selon un sondage réalisé à la demande de la chaîne ABC, la cote de popularité de Donald Trump a atteint le niveau le plus bas pour un Président américain au cours de sa première année de mandat depuis 1945. À l'époque, le Président des États-Unis était Harry Truman.

Le sondage en question fait état de 42 % d'opinions favorables, 58 % des sondés n'étant pas satisfaits de la politique menée par Donald Trump. Ce résultat est cependant à relativiser, puisque le sondage comportait plusieurs questions dont on a fait la moyenne.

© AFP 2017 SAUL LOEB Quand Obama quitte la Maison Blanche moins populaire que sa femme

Ainsi, 73 % des Américains approuvent les activités du Président Trump liées à la création de nouvelles offres d'emploi.

À l'inverse, 61 % des sondés s'opposent à sa politique de recrutement et en particulier à la nomination de son gendre Jared Kushner au poste de conseiller, ainsi que la participation de sa fille Ivanka à la prise des décisions politiques.

Il est à noter que deux mois après son investiture en 2009, Barack Obama affichait une cote de popularité de plus de 60 %.

