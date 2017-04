La Belgique vendra pour 5,5 M EUR de mitrailleuses à la Lettonie

La Lettonie compte acheter des mitrailleuses belges pour ses forces armées pour la bagatelle de 5,5 millions d'euros, a annoncé l'agence locale LETA se référant au ministère de la Défense du pays balte.

© AP Photo/ Mindaugas Kulbis Coup d’envoi des exercices militaires de l’Otan en Lettonie

Les mitrailleuses 7.62 et 12.7 mm, ainsi que des pièces détachées, seront fournies par la Fabrique nationale de Herstal, établie près de Liège en Belgique. Selon le ministère letton, les armes sont destinées aux besoins des Forces armées nationales et des unités de Zemessardze (milice populaire).

Le nombre précis des mitrailleuses achetées à la Belgique n'est pas communiqué pour des raisons de sécurité.

