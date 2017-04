UKIP veut interdire le voile islamique au Royaume-Uni

© AFP 2017 ABBAS MOMANI La Bulgarie bannit le port du voile islamique

Le Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni (UKIP) inscrira dans son programme électoral l'interdiction du port du voile islamique dans les endroits publics, a annoncé le chef de file du parti Paul Nuttall dans une interview accordée à la chaîne télé BBC.

Selon M. Nuttall, le Royaume-Uni doit suivre l'exemple des pays européens « tels que la Belgique et la Bulgarie », qui ont banni les vêtements dissimulant le visage.

« Nous sommes confrontés aujourd'hui à des risques sécuritaires accrus. Pour assurer un travail efficace du système de vidéosurveillance discrète, il faut que les visages des gens soient visibles », explique M. Nuttall.

Toujours d'après lui, le port du niqab et de la burqa empêche l'intégration des femmes musulmanes dans la société britannique, ce qui porte préjudice à l'économie nationale.

Auparavant, le Premier ministre britannique Theresa May a déclaré que les femmes devaient être libres de porter ce qu'elles voulaient et que l'interdiction du voile islamique serait susceptible de semer le trouble au sein de la société.

