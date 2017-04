Une frappe de drone US tue 5 terroristes d’Al-Qaïda et 3 civils au Yémen

Cinq membres présumés de l'organisation terroriste d'Al-Qaïda et trois civils ont été tués dimanche suite à une frappe de drone de l'armée américaine, dans le sud du Yémen, selon une source au sein des services de sécurité yéménites, citée par l'AFP.

Un missile, lancé par drone, a frappé une voiture transportant cinq membres présumés d'Al-Qaïda dans la localité d'Al-Saïd, de la province de Сhabwa. Selon un responsable des services de sécurité, trois civils, qui se sont précipités pour porter secours aux personnes dans la voiture, ont été tués par le deuxième missile.

Washington a intensifié ses opérations aériennes contre les djihadistes depuis que le Président Donald Trump a pris ses fonctions en janvier. Le Pentagone a déclaré le 3 avril qu'il avait effectué plus de 70 frappes contre des cibles terroristes au Yémen depuis le 28 février.

Depuis l'intervention en mars 2015 de la coalition militaire arabe contre les rebelles, le conflit au Yémen a fait plus de 7 700 morts, majoritairement des civils, et 42 500 blessés, selon l'Onu.

