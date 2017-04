Accusé d’avoir financé Daech, le directeur de LafargeHolcim va démissionner

La possible implication d'une des usines du cimentier suisse LafargeHolcim dans le financement de Daech en Syrie continue à faire couler beaucoup d'encre. Ainsi, selon le Financial Times, l'entreprise LafargeHolcim devrait prochainement annoncer la démission du président de son directoire, Eric Olsen, après une enquête interne portant sur l'étude des activités d'une des usines du cimentier en Syrie qui aurait contribué au financement des terroristes de Daech.

© AFP 2017 FRANCK FIFE

Bien qu'actuellement le consortium LafargeHolcim ne se soit pas encore prononcé à ce sujet, l'information sur le départ d'Eric Olsen a également été confirmée par Le Figaro qui a annoncé que cette dernière devrait être officiellement confirmée par l'entreprise le 24 avril prochain.

En juin 2016, les journalistes du Monde ont rapporté en s'appuyant sur des courriels envoyés par la direction de Lafarge en Syrie, que Lafarge aurait conclu des arrangements avec le groupe extrémiste Daech pour pouvoir « poursuivre la production jusqu'au 19 septembre 2014, date à laquelle Daech s'est emparé du site et Lafarge a annoncé l'arrêt de toute activité ».

D'après les informations du quotidien, pour garantir l'accès à l'usine de ses ouvriers et des marchandises, le groupe aurait missionné un certain Ahmad Jaloudi « afin d'obtenir des autorisations de Daech pour laisser passer les employés aux checkpoints ». L'usine aurait également acheté du pétrole provenant de gisements contrôlés par Daech. Toujours selon Le Monde, les données obtenues « permettent de conclure que la direction de Lafarge à Paris était au courant de ces efforts ».

