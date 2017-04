Les USA incapables de protéger ses citoyens en cas d’attaque nucléaire

Dans une interview accordée à la chaîne CNN, le ministre américain de la Sécurité intérieure John Kelly a fait savoir que les États-Unis ne seraient pas en mesure de garantir la sécurité totale des Américains si un des pays possédant l'arme nucléaire décidait d'effectuer une frappe d'envergure.

« Apparemment, il y a des pays dans le monde qui disposent de l'arme nucléaire en grande quantité. Ils pourraient venir à bout de n'importe quel système de défense que nous appliquerions. Par exemple, ça pourrait être la Russie », a souligné M. Kelly en répondant à la question de savoir si l'Amérique du Nord était en sécurité en cas de frappe nucléaire effectuée à l'initiative de la Corée du Nord ou d'un autre pays.

Le ministre américain s'est également exprimé sur le danger émanant de Pyongyang.

« Dès que la Corée du Nord aura en sa possession un missile capable d'atteindre les États-Unis et qu'ils (les militaires nord-coréens, ndlr) l'équiperont d'une ogive nucléaire, les États-Unis seront dans une situation dangereuse », a précisé M. Kelly.

© Sputnik. Ilya Pitalev Les USA n'arrivent pas à intimider la Corée du Nord

Et d'ajouter que le dirigeant américain Donald Trump s'occuperait de ce problème pour de vrai avant la fin de son mandat.

Ces derniers temps, les tensions entre la Corée du Nord et les États-Unis sont montées d'un cran du fait des essais de missiles de l'armée nord-coréenne et des soupçons sur un nouvel essai nucléaire de Pyongyang.

Précédemment, le Conseil de sécurité nationale américain avait présenté au Président Donald Trump un rapport sur les réactions possibles des États-Unis à la menace nucléaire émanant de Pyongyang comprenant, entre autres, la possibilité d'un déploiement de l'arme nucléaire en Corée du Sud.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »