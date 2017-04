L'OSCE confirme que son observateur tué en Ukraine était un Américain

Le chef adjoint de la mission de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) en Ukraine Alexander Hug a confirmé que l'observateur tué par une mine ce dimanche dans l'est de l'Ukraine était un citoyen des États-Unis.

« Un membre de la patrouille, citoyen des États-Unis, a trouvé la mort suite à l'explosion. Deux autres membres de la patrouille — citoyens d'Allemagne et de la République tchèque — ont été transportés dans un hôpital de Lougansk pour un contrôle médical », a annoncé M. Hug lors d'une conférence de presse.

Dimanche, un véhicule de la mission de l'OSCE transportant six membres d'une patrouille a roulé sur une mine en République populaire de Lougansk, dans l'est de l'Ukraine. Un observateur a trouvé la mort suite à l'explosion et deux autres ont été blessés.

