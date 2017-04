Le Pen: «Le second tour sera le choix entre "la grande alternance" et la "dérégulation"»

La Présidente du Front national s'est exprimée devant ses partisans à Hénin-Beaumont suite aux résultats du premier tour de la présidentielle qui s'est tenu ce dimanche en France.

« Ce résultat est historique, la première étape est franchie », a-t-elle écrit en soulignant qu'elle serait la candidate du peuple et qu'elle allait proposer une alternance fondamentale pour une autre politique.

« Ce n'est pas avec l'héritier de François Hollande que cette alternance tant attendue viendra », a-t-elle rajouté en soulignant que le second tour serait le choix entre « la grande alternance » et la « dérégulation ».

​Ainsi, selon la dirigeante du FN, le temps est venu de « libérer le peuple français d'élites arrogantes qui veulent lui dicter sa conduite ».

​« Ce second tour est le signe d'un peuple qui relève la tête, sûr de ses valeurs et confiant dans l'avenir […]. Les Français doivent saisir l'opportunité historique qui s'ouvre, celui du combat contre la mondialisation », a-t-elle également déclaré en lançant un appel de la rejoindre à « tous les patriotes sincères » car c'est « la survie de la France qui était en jeu ».

​​« Vive le Peuple! Vive la République! Vive la France », a-t-elle conclu son discours tenu à Hénin-Beaumont avant de chanter devant ses patriotes La Marseillaise et de les remercier pour leur soutien.

​L'élection présidentielle française de 2017 se tient les 23 avril et 7 mai. Le premier tour s'est déroulé sous haute surveillance après le dernier attentat à Paris.

Quelque 47 millions de Français ont été appelés à voter dimanche 23 avril lors du premier tour de l'élection présidentielle française de 2017. Près de 66 500 bureaux ont été ouverts de 08h00 à 19h00 dans la plupart des communes, contre 18h00 lors des présidentielles précédentes.

