Mélenchon ne donnera aucune consigne de vote mais respectera les résultats officiels

En s'exprimant à Paris devant les journalistes à l'issue du premier tour de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, candidat de La France insoumise, a déclaré qu'il ne donnerait aucune consigne de vote pour le second tour.

« Je n'ai reçu aucun mandat des 450 000 personnes qui ont décidé de présenter ma candidature, pour m'exprimer à leur place sur la suite, elles seront donc appelées à se prononcer sur la plateforme et le résultat de leur expression sera rendu public », a-t-il également déclaré, cité par l'agence Reuters.

Par ailleurs, M. Mélenchon a fait part de son regret du résultat annoncé mais se disait prêt à respecter les résultats officiels quels qu'ils seraient.

« Chacun, chacune d'entre vous sait en conscience quel est son devoir, dès lors je m'y range », a-t-il conclu son discours.

© AP Photo/ Thibault Camus Intérieur: Macron devant Le Pen au premier tour de la présidentielle

L'élection présidentielle française de 2017 se tient les 23 avril et 7 mai. Le premier tour s'est déroulé sous haute surveillance après le dernier attentat à Paris.Quelque 47 millions de Français ont été appelés à voter dimanche 23 avril lors du premier tour de l'élection présidentielle française de 2017. Près de 66 500 bureaux ont été ouverts de 08h00 à 19h00 dans la plupart des communes, contre 18h00 lors des présidentielles précédentes.

