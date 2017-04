Présidentielle 2017: «une nouvelle ère politique» qui commence

Interrogé par Sputnik suite à l'annonce des résultats partiels de la présidentielle qualifiant pour le second tour le candidat d'En Marche! et la Présidente du FN, Philippe Vardon, conseiller régional de PACA et proche de Marion Maréchal-Le Pen, partage ses sentiments.

« C'est évidemment une grande satisfaction aujourd'hui puisque, bien sûr, nous sommes au second tour mais surtout nous voyons que tous les vieux appareils politiques, LR, PS, sont désormais totalement discrédités. C'est évidemment une nouvelle campagne qui s'ouvre avec ce second tour. Aussi, je crois une nouvelle ère politique. On arrive dans une grande clarification », a-t-il déclaré.

De surcroît, il estime que la décision de nombreux hommes politiques d'apporter leur soutien au second tour au candidat d'En Marche! pourrait susciter de vives réactions des électeurs.

« Toute une partie de l'état-major LR appelle déjà à voter Macron ce qui va sans doute choquer une bonne partie des électeurs », a-t-il conclu en rajoutant que le Front national pourrait rassembler derrière lui tous les électeurs de François Fillon et Jean-Luc Mélenchon.

L'élection présidentielle française de 2017 se tient les 23 avril et 7 mai. Le premier tour s'est déroulé sous haute surveillance après le dernier attentat à Paris il y a trois jours seulement. Quelque 47 millions de Français ont été appelés à voter dimanche 23 avril lors du premier tour. Près de 66 500 bureaux étaient ouverts de 08h00 à 19h00 dans la plupart des communes, contre 18h00 lors des présidentielles précédentes.

