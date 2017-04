L’OSCE entame une enquête sur l’explosion qui a tué un de ses observateurs

L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a déclenché une enquête pour révéler les détails de l'incident dans le Donbass, suite auquel la voiture de sa mission spéciale d'observation en Ukraine a été frappée par une explosion, a déclaré par le Secrétaire général de l'organisation, Lamberto Zannier.

« L'OSCE a lancé une enquête sur l'incident et s'attend à une coopération maximale de toutes les parties concernées », a déclaré M. Zannier.

Dimanche 24 avril, les services de sécurité de la République populaire de Lougansk (RPL) ont déclaré qu'une explosion avait frappé une voiture de l'OSCE dans la région de Lougansk. Un observateur américain a été tué, deux autres observateurs, de nationalité allemande et tchèque, ont été blessés dans cette explosion.

