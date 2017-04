Trois nouveaux F-35 débarquent en Israël

Le service de presse de l'armée de l'air israélienne a annoncé la réception de trois nouveaux chasseurs dernier cri F-35. Il a également diffusé une vidéo sur laquelle on peut voir les avions se poser sur la base aérienne de Navatim dans le sud du pays.

Les deux premiers chasseurs furtifs multirôle baptisés en Israël « Adir » (« le puissant » en hébreux), ont débarqués en décembre dernier. Israël est l'unique pays du Proche-Orient à avoir ces avions d'attaque de cinquième génération. Selon les militaires israéliens, le matériel sera opérationnel d'ici fin la fin de l'année.

Il est prévu que les F-35 participeront au défilé militaire à l'occasion du 69e anniversaire de l'État d'Israël.

