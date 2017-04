Téhéran modernisera son réacteur à eau lourde avec l’aide de Pékin

© REUTERS/ Petros Karadjias La raison du décès de l’inventeur du réacteur nucléaire artisanal dévoilée

La Chine et l'Iran ont signé un contrat portant sur la modernisation d'un réacteur à eau lourde dans la ville iranienne d'Arak, relate l'agence Xinhua.

La cérémonie officielle de signature du contrat a eu lieu dimanche dernier à Vienne, après que les parties concernées l'ont préalablement paraphé à Pékin, a précisé le ministère chinois des Affaires étrangères.

Auparavant, le président iranien Hassan Rohani avait déclaré que le réacteur à eau lourde à Arak deviendrait un réacteur de recherche moderne, conforme aux normes internationales les plus strictes.

La modernisation du réacteur à Arak sera réalisée dans le cadre du Plan d'action conjoint portant sur le programme nucléaire de l'Iran. Le réacteur sera rééquipé de sorte qu'il ne puisse pas être utilisé à l'avenir en vue de produire du plutonium de qualité militaire.

Pour rappel, l'eau lourde est utilisée dans certains types de réacteurs en tant que ralentisseur de neutrons. Les réacteurs à eau lourde permettent de produire du plutonium de qualité militaire en utilisant de l'uranium naturel, sans l'enrichir. En janvier 2016, l'Iran a annoncé avoir démonté la partie principale du réacteur utilisant de l'eau lourde.

