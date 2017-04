Bientôt un nouvel essai nucléaire en Corée du Nord?

© AP Photo/ Files Le président chinois appelle Trump à la retenue vis-à-vis la Corée du Nord

La Corée du Nord a de nouveau intensifié les préparatifs d'un nouvel essai nucléaire, selon le journal sud-coréen Tona Ilbo se référant aux données de l'Institut américano-coréen de l'Université Johns- Hopkins à Washington.

Des signes de préparatifs énergiques en vue d'un nouveau test nucléaire ont été enregistrés sur un polygone nucléaire nord-coréen situé dans la province de Hamgyong du Nord, selon le quotidien. D'après des experts, l'essai (le sixième pour Pyongyang) pourrait être effectué à tout moment.

La date la plus probable se situerait entre le 25 avril et le 9 mai, car le 25 avril marque l'anniversaire de la création de l'armée nord-coréenne et le 9 mai, la Corée du Sud organise des élections présidentielles anticipées.

© Sputnik. Ilya Pitalev Les USA protégés des missiles nord-coréens? Le secrétaire US à la Sécurité reste muet

La situation sur la péninsule coréenne reste tendue depuis le début de l'année 2016, lorsque Pyongyang a réalisé un essai nucléaire puis tiré une fusée porteuse avec un satellite. En septembre 2016, la Corée du Nord a effectué un nouveau test nucléaire, suivi de plus de 20 tirs de missiles au cours de l'année.Les tensions montent également entre la Corée du Nord et les États-Unis. Pour dissuader Pyongyang, les États-Unis ont dépêché en mer du Japon un groupe aéronaval conduit par le porte-avions USS Carl Vinson. La Corée du Nord a alors menacé de riposter en effectuant une frappe surprise sur les bases militaires américaines.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».