Explosion d’une voiture de l’OSCE: les USA appellent la Russie à utiliser son influence

Faisant état d'un choc et d'une profonde tristesse après la mort d'un Américain dans l'explosion d'une voiture de la mission de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) dans le Donbass, le porte-parole par intérim du département d'État américain Mark Toner a appelé la Russie à mettre à profit son influence pour mener une enquête sur l'incident.

« Les États-Unis sont choqués et profondément attristés par la mort d'un citoyen des États-Unis, membre de la mission de suivi de l'OSCE, dans l'explosion d'une voiture », a-t-il déclaré.

Suivant la tradition de la diplomatie américaine d'accuser avant d'obtenir les résultats d'une enquête, M. Toner a appelé la Russie à utiliser son influence sur les « séparatistes » pour permettre à l'OSCE de mener une enquête complète, transparente et opportune.

« Les États-Unis appellent une nouvelle fois la Russie à utiliser son influence sur les séparatistes pour faire le premier pas vers la paix en Ukraine de l'Est et assurer une amélioration tangible, vérifiable et irréversible de la situation liée à la sécurité », a-t-il annoncé.

Les États-Unis qualifient les républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk de « séparatistes soutenus par la Russie », bien que la Russie ait maintes fois déclaré qu'elle n'était pas impliquée dans le conflit et qu'elle était intéressée par son règlement dans les meilleurs délais.

L'OSCE avait annoncé précédemment que dimanche une patrouille de sa mission composée de deux voitures a explosé lors de son passage sur une mine sur le territoire de la République populaire autoproclamée de Lougansk. L'explosion a fait un mort et deux blessés.

Le ministère russe des Affaires étrangères a communiqué que le membre de l'OSCE tué dans l'explosion était un Américain travaillant sous contrat. L'information a été confirmée par le chef adjoint de la mission, Alexander Hug, qui a ajouté que les deux blessés étaient d'origine allemande et tchèque.

Le secrétaire général de l'organisation, Lamberto Zannier, a déclaré que l'OSCE avait ouvert une enquête sur l'explosion d'une voiture de la mission de suivi en Ukraine.

