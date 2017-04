La Corée du Sud envisage des exercices avec l’USS Carl Vinson

Sur fond de tensions suite à des tirs de missiles nord-coréens, Séoul s'apprête à envoyer un message à Pyongyang: les autorités sud-coréennes ont entamé des négociations avec l'armée américaine pour mener des manœuvres conjointes avec le groupe naval déployé par les États-Unis dans la péninsule coréenne.

Selon l'agence japonaise Kyodo, un porte-parole du ministère sud-coréen de la Défense a annoncé que « les négociations étaient actuellement en cours », en réponse à la question de savoir si les navires de guerre sud-coréens mèneraient des exercices conjoints avec les États-Unis.

Dans le même temps, le porte-parole a déclaré que les forces navales américaines et sud-coréennes étaient maintenues sous régime d'alerte en cas d'essai nucléaire de Pyongyang.

© Sputnik. Ilya Pitalev Pyongyang promet à Washington une guerre pour la réunification de la Corée

Dimanche, le groupe aéronaval américain conduit par le porte-avions Carl Vinson et les destroyers de la Force maritime d'autodéfense japonaise Ashigara et Samidare ont entamé des manœuvres conjointes dans la partie occidentale de l'océan Pacifique, au sud de la péninsule coréenne.La durée des exercices n'a pas été annoncée, mais l'agence Kyodo parle de trois ou cinq jours.

Ces derniers temps, les tensions entre la Corée du Nord et les États-Unis sont montées d'un cran à cause des essais de missiles de l'armée nord-coréenne et des soupçons sur un nouvel essai nucléaire imminent de Pyongyang, ce qui préoccupe également Séoul et Tokyo.

